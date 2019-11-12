12 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Kasım 2019 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:15 Maç Saati
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Taraftar
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
15:45 Süper Lig Top 10
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
21:00 beIN Manşet
22:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Futbolun Şehirleri