12 jant ve lastik çalan 3 hırsız tutuklandı

Adana'da kriko ile kaldırdıkları 3 lüks otomobilin 12 jant ve lastiğini çalan 3 hırsız yakalanıp tutuklandı.

Adana'da kriko ile kaldırdıkları 3 lüks otomobilin 12 jant ve lastiğini çalan 3 hırsız yakalanıp tutuklandı. Hırsızların bu yöntemi Çiçek Abbas filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde araçlarının lastik ve jantlarının çalındığını iddia eden 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapan polis, 3 şüphelinin araçları kriko ile kaldırıp, 12 lastiği jantlarıyla birlikte çaldığını belirledi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin Bilal P., Özgür S. ile Şahin G. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen polis, eş zamanlı baskınlarla Bilal P., Özgür S. ve Şahin G.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen lastikler, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu hırsızlık olayı başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaştığı Çiçek Abbas filmini akıllara getirdi. Filmde de Şener Şen, İlyas Salman'ın minibüsünün 4 lastik ve jantlarını kriko ile kaldırıp çalmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı