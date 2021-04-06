12'inci GAPTARIM fuarı Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla açıldı

12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bakan Pakdemirli burada, Gaziantep'in varlığını, zenginliklerini ve imkânlarını, iyiye, doğruya, başarıya kanalize edebilen güçlü bir şehir olan Gaziantep'in bilhassa güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli sayesinde tarım sektörüne katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB'in destekleri ile Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanının Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, oda başkanları ile ilgililer katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli sayesinde, tarım sektörüne katkısı büyük, üreten ve çalışkan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin Antep fıstığından zeytine, kırmızıbiberden üzüme, buğdaydan mercimeğe kadar yüzlerce ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla Türkiye'nin tarım ve gıda deposu konumunda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "İşte bu potansiyel, üreticilerimizin emeğiyle ve Bakanlığımızın destekleriyle birleşince son 19 yılda Gaziantep'in tarımsal üretiminde önemli artışlar yaşandı. Bitkisel üretim değeri 14 kat artışla 6,1 milyar liraya, hayvansal üretim değeri ise 15 kat artışla 3,1 milyar liraya ulaştı. Son bir yılda Gaziantep, toplam tarımsal üretim değeri yüzde 78 gibi rekor bir artış göstererek Türkiye'de en fazla gelişen ilimiz oldu. Bu vesileyle ben de; bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan, üreten, ürettiğine değer katan tüm Gaziantepli çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Açılışı yapılan fuarın başta kent ve ülke ekonomisi olmak üzere, Gaziantep'in tarım ve hayvancılıktaki başarısına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Pakdemirli, "Özellikle, yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçimiz de üretiminin kalitesini artıracak, pazar imkânlarını genişletecek. Zira Gaziantep, kaliteli üretimini tarımsal sanayiyle güçlü bir şekilde buluşturan şehirlerimizin de en başında geliyor. Gaziantep, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da ürün gönderen bir şehir.Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın yüzde 13 gibi önemli bir kısmı, bu topraklardan yapılıyor. Bildiğiniz gibi Gaziantep, tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye'de 3. Sırada. Geçen yıl 2,6 Milyar dolara ulaşan ihracatı ile Gaziantep, tarım ve gıda ürünlerimizi dünya sofralarına taşıyan illerimizin başında geliyor.Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerin; Gazianteplilerin girişimciliği, çalışkanlığı sayesinde nasıl markalaştığına, nasıl ihracata dönüştüğüne şahit oluyoruz" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, "SORUMUZ ŞU; GAZİANTEP NİYE FRANSA GİBİ, NİYE İTALYA GİBİ OLMASIN?"

Gaziantep'in Gastronomisine de değinen Pakdemirli, Bilhassa coğrafi işaret potansiyeli ve gastronomi başkenti olması nedeniyle Gaziantep, diğer şehirlere de örnek bir konumda. Şu ana kadar Gaziantep'te toplam 36 tarım ve gıda ürünü coğrafi işaret aldı. Gaziantep baklavası; Avrupa komisyonu tarafından coğrafi işaret alan ilk gıda ürünümüz.İnşallah bu ürünlerimizin sayılarını daha da artıracağız. Bildiğiniz gibi, son yıllarda gastronomi turizmi,gezi turizminden daha fazla gelir getirebilecek bir alan haline dönüştü. Gaziantep'in gastronomi potansiyeli, turizm anlamında bizim için önemli bir fırsat. 6 bin yıllık tarih ve onlarca medeniyet, Gaziantep'in mutfağında yoğrularak, kendine has bir kültüre ve zenginliğe ulaştı. Dünyada, ülkesinin ismiyle değil,şehrinin ismiyle anılan tek mutfak; Gaziantep Mutfağıdır. Sorumuz şu; Gaziantep niye Fransa gibi, niye İtalya gibi olmasın?İnsanlar Avrupa'dan uçağa binip Gaziantep'e öğle yemeği yemeye neden gelmesin?

Antep, mevcut lezzet çeşitliliği ile neden gastronomi turizminde dünyada bir numara olmasın?

İşte bu gastronomi potansiyelini çok daha iyi değerlendirmek ve daha çok tanıtmak zorundayız.Bu fuar organizasyonu, tarım sektörünün vitrini olması yanında, Gaziantep'in gastronomi potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırması açından da oldukça önemlidir. Bizler de bugün, 120'ye yakın firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük Tarım Fuarında, hem madden hem de manen, Bakanlık olarak yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, bulunduğu konum itibarıyla 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığına, 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşabildiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu fırsatı değerlendirmek için çalıştıklarının altını çizdi.

Yaptıkları yatırımlarla geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen Türkiye'nin toplam bitkisel üretiminin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Pakdemirli, şunları aktardı:

"Büyükbaş hayvan varlığımız 2020'de 18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020'de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla, 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Göreve geldiğim günden bu yana 'Çiftçimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız.' demiştik. Bu manada Gaziantepli çiftçi kardeşlerim bilirler, 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri maliyetleri ve piyasa fiyatlarını dikkate alarak alım fiyatlarını hasat öncesinde üreticilerimizi memnun edecek şekilde açıklıyoruz. Yine hasat sonrasında istikrar için gerekli adımları atarak, dengeli bir piyasa oluşmasını sağlıyoruz. Kısacası hem üreticiyi koruyor hem de tüketiciyi kolluyoruz. Bu politikalarımız bundan sonra da devam edecektir."

Gaziantep'te tarım-orman sektörüne son 19 yılda 10 milyar lira tarımsal destek verdiklerini ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Pakdemirli, bu yılın ilk 4 ayında ise Gaziantepli çiftçilere, bitkisel üretim desteğinin yüzde 70'i olan 85 milyon lirayı ödeyerek kaynağa en fazla ihtiyaç duydukları zamanda üreticinin yanında olduklarına işaret etti.

GAZİANTEP'E SU ALANINDA 9 PROJE MÜJDESİ

Gaziantep'e su alanında tam 915 Milyon Liralık 9 proje müjdesiyle geldiklerini aktaran Bakan Pakdemirli tek tek projeleri açıkladı:

"Kayacık Sulaması 1. Kısmı ile Oğuzeli'nde 16 bin dekar tarım arazisinin

sulama şebekesi inşaatını tamamlayacağız. Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım sulaması ile 6.100 dekar tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatını bitiriyoruz. İslahiye Güneş Barajı Sulaması ile 5.040 dekar arazinin modern sistem ile sulanmasını sağlayacağız. İnşallah yarın da inşaat ihalesini yapmış olacağız. Nurdağı Hamidiye Göleti Sulaması ile 2.740 dekar tarım arazisini modern sistemlerle sulanmaya açmak için geçen ay çalışmalara başladık. Yavuzeli Merziman Çayı Sulaması ile 9.210 dekar tarım alanının sulanmasına hizmet edecek kanalını yapıyoruz. Ocak ayında sözleşmesini imzalayarak işe başladık. Arazi toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme projesi ile Oğuzeli sınırlarında bulunun toplam 41 yerleşim birimine ait 332.700 hektar tarım arazilerinin toplulaştırılması,850 km tarla içi ulaşım yolu yapılması ve toplulaştırma mühendislik işlerini de biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın başında ihalesini yapacağız. Yine Arazi toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme projesi kapsamında Karkamış sınırlarında bulunan toplam 35 köye ait 26.200 hektar tarım arazisinin toplulaştırma işlemleri ve 938 km tarla içi ulaşım yolu yapım işinde de, bu ay sonunda ihaleye çıkacağız. Nizip Küçük Sanayi Sitesi Taşbaş ve Çöplük Dereleri ile Nizip Küçük Sanayi Sitesini taşkınlardan koruma projesinde, ocak ayında sözleşmeyi imzalayarak işe başladık. İslahiye Arpalı Mahallesi İğdiş Deresi ile Arpalı Mahallesini taşkınlardan korumak üzere yapılacak proje için de inşallah önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız"

Diğer yatırımlar

Bakan Pakdemirli, Gaziantep'te bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere toplam 3,3 milyon lira bütçeli 5 yeni projenin başlatılacağını müjdeledi.

Hayvancılık alanında destekler kapsamında da kente 5 yeni müjdelerinin olduğunu dile getiren Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında da Gaziantep'te toplam 267 milyon lira yatırım tutarlı 308 projeye yaklaşık 134 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarına dikkati çekti.

Son 5 yılda Gaziantep'te tesis ettikleri gelir getirici tür ağaç dikim ve aşılaması sonucunda orman köylülerine yaklaşık 1,5 milyon lira ek gelir sağlandığını ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu yıl da Orman Genel Müdürlüğümüzce 10 bin dekar arazide çalışma yaparak 1,7 milyon fidanı Gaziantep topraklarıyla buluşturacağız. Ve yine burada 300 bin fidan üreteceğiz. Bununla birlikte Körhacıobası bal ormanını kuruyoruz. Bu alanda akasya, lavanta, biberiye gibi türlerden toplamda 25 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu sayede orman köylüsüne ve arıcılara toplamda yıllık tahmini 100 bin lira ek gelir, bal üretimine toplamda yıllık tahmini 2 ton katkı sağlayacağız. 3 köyde pilot olarak zeytin, badem, ceviz gibi gelir getirici türlerden 3 bin fidan dikeceğiz. Fidanların bakımını 3 yıl süreyle bakanlığımız yapacak ve ücretsiz olarak 49 yıllığına köylülerimizin istifadesine sunacağız. Gaziantep-Nizip ve Oğuzeli-Karkamış kara yolu kenarını da ağaçlandıracağız. Bu arada 25 kırsal mahallemizde 2/B çalışması yapacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve diğer ilgililerle beraber açılışını gerçekleştirdiği fuarı gezdi.

Kaynak: Bültenler