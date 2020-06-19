12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı - BALIKESİR
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12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı - BALIKESİR

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

19.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:22

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i Balıkesir'de olmak üzere ülke genelinde 97 dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay süren teknik takip sonucu Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı.

Zanlıların, internette sahte ilanlar verip 103 kişiyi dolandırarak 500 bin lira topladıkları iddia edildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı - BALIKESİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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