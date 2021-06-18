12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı
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12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı

12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı iddiasıyla 51'i Suriye, 5'i Türk toplam 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı iddiasıyla 51'i Suriye, 5'i Türk toplam 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 56 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.
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