12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı (2)
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12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı (2)

12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

40 KİŞE GÖZALTINA ALINDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak, 'terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı.

40 KİŞE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak, 'terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 40'ının yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi. Firari 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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