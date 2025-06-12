12 Haziran TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Bugün ekranlarda neler var sorusunun yanıtı, özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar sayesinde daha da merak ediliyor. "Bugün TV'de neler var?" ve "12 Haziran TV yayın akışı ne sunuyor?" gibi aramalar, internet üzerinde en sık yapılan sorgular arasında yer alıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte tüm detaylar...

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle...

14:10 Seksenler

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar

02:00 Çok Filim Hareketler Bunlar

04:00 Kaderimin Oyunu

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Password

02:15 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

NOW TV YAYIN AKIŞI

01:15 Çift Kişilik Oda

04:00 Adım Farah

05:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

01:30 Atla Gel Şaban

03:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show