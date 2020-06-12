12 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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12 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 12 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 12 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 12 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

12 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
12.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 12 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 12 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 12 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

12 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada son 24 saatte 41.013 test yapıldığı ve 1.195 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.242 kişi iyileşti.

12 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

12 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 175.218 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.778'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 664, toplam entübe hasta sayısının ise 282 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 149.102 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." dedi.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/RteI0GjoDD

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020

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Kaynak: Tamindir

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