12 Haziran 2021 Haberleri
12 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Ali Babacan, geçmişiyle ilgili özeleştiri yapıp 'keşke'sini dile getirdi
- Hayata dönüşün hikayesi! Eriksen'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren doktor o anları anlattı
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız
- Bahar Candan'dan Aleyna Tilki'ye kavgada söylenmeyecek sözler
- Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
- Arkadaşlık böyle bir şey! Golünü atan Lukaku'dan fenalaşan Eriksen'e mesaj
- Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha
- Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
- EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti
- Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'suya yüzde 80 zam' iddialarına yalanlama
- Adını açıklamayan bir kişi, ABD'li milyarder Bezos'a uzay yolculuğunda eşlik etmek için 28 milyon dolar ödedi
- Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
- Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı
- Hem iş hem de tatil için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, objektiflere bikinili yakalandı
- Danimarka ve Finlandiya taraftarlarından tüyleri diken diken eden 'Christian Eriksen' tezahüratı
- Son Dakika: Eriksen'in fenalaştığı Danimarka-Finlandiya karşılaşması saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti
- Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı
- Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak
- Son Dakika: PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı
- Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu
- Son Dakika: Danimarka-Finlandiya maçı, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendi
- Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Kalbi duran Eriksen'in sağlık durumu umut verici
- Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi
- Kurtlar Vadisi'nin Leyla Savcı'sı Çiğdem Batur'un başı yine aynı sapıkla dertte
- Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
- Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir
- Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı
- A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
- AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
- Genç kadının unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
- Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi
- Bodrum'da sahillerde yoğunluk! Güneşi gören denize koştu
- EURO 2020 A Grubu maçında Galler, İsviçre'yle 1-1 berabere kaldı
- Genç kız, rastgele girdiği apartmanın 8. katından atlayarak yaşamına son verdi
- Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesine esprili gönderme: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı
- Tepki çeken 'makarna' paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
- Balkondan düşerek ölen Ukraynalı modelin son görüntüleri ortaya çıktı! Rezidansa ayakkabısız girmiş
- Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı