12 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
12 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Türkiye - Arnavutluk
00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Fransa - Türkiye
00:30 Fransa - Türkiye
02:15 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 Juventus - Roma
04:00 İleri Üçlü
05:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan
05:00 Arjantin - Hırvatistan
05:45 Spor Akşamı
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final İsveç - İngiltere
07:00 İsveç - İngiltere
07:20 İngiltere Premier Lig Özetler
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
14:00 TBMM-TV
15:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye
15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
16:45 Fenerbahçe Goller
16:45 Süper Ligfenerbahçe Goller
16:55 Takvim Yaprakları
17:25 Uruguay - Fransa
17:45 Başakşehir Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 Stadyum
20:00 Arjantin - Hırvatistan
21:00 Dakika Skor
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
21:55 Juventus - Milan
22:00 İleri Üçlü
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com