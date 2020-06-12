12 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 12 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Türkiye - Arnavutluk 00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Fransa - Türkiye 00:30 Fransa - Türkiye 02:15 Spor Artı 03:45 İngiltere Premier Lig Goller 04:00 Juventus - Roma 04:00 İleri Üçlü 05:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan 05:00 Arjantin - Hırvatistan 05:45 Spor Akşamı 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final İsveç - İngiltere 07:00 İsveç - İngiltere 07:20 İngiltere Premier Lig Özetler 07:55 Spor ve Sağlık 08:00 İlk Baskı 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Efsanelerin İzinde 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 İngiltere Premier Lig Goller 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Gündem Futbol 14:00 TBMM-TV 15:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye 15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 16:45 Fenerbahçe Goller 16:45 Süper Ligfenerbahçe Goller 16:55 Takvim Yaprakları 17:25 Uruguay - Fransa 17:45 Başakşehir Goller 18:00 Spor Merkezi 19:30 Stadyum 20:00 Arjantin - Hırvatistan 21:00 Dakika Skor 21:45 İngiltere Premier Lig Goller 21:55 Juventus - Milan 22:00 İleri Üçlü 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com