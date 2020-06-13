12 Haziran 2020 Haberleri
12 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
13.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:19
- Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
- Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
- Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
- Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
- Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
- Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
- Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
- Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
- Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
- Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
- Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
- Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
- Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
- İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
- Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
- Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
- İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
- Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
- Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
- Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
- Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
- Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
- Maçka Parkı'nda içki şişesiyle boğazı kesilen doktorun fotoğrafı ortaya çıktı
- Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
- İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
- Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
- Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
- Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
- Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
- Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
- Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
- Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
- Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
- Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım
- Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
- Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
- Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı