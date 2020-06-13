12 Haziran 2020 Haberleri
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12 Haziran 2020 Haberleri

12 Haziran 2020 Manşet Haberleri.

12 Haziran 2020 Haberleri
13.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:19

Manşet

Haberler

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Haber
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Haber
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
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