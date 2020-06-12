12 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
12 Haziran 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
12.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 06:49
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Çılgın Dersane
01:30 Zuhal Topal’la Sofrada
02:15 Sabahlar Olmasın
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:45 Temizlik Benim İşim
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Bizim Hikaye
20:00 Zuhal Topal’la Sofrada
23:00 Aşk Olsun
23:00 Şevkat Yerimdar
Kaynak: InterSinema.com