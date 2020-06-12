12 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
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12 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı

12 Haziran 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

12 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
12.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 06:49

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Çılgın Dersane

01:30 Zuhal Topal’la Sofrada

02:15 Sabahlar Olmasın

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

03:45 Temizlik Benim İşim

05:45 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Bizim Hikaye

20:00 Zuhal Topal’la Sofrada

23:00 Aşk Olsun

23:00 Şevkat Yerimdar

Kaynak: InterSinema.com

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