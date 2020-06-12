12 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
12 Haziran 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:50 Esra Erol'da
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:00 Esra Erol'da
03:50 Bir Zamanlar Çukurova
04:40 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Chappie
20:00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
23:00 Kardeş Payı
Kaynak: InterSinema.com