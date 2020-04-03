12 günde 6 bin 213 kişiye ulaşıldı DÜZCE (İHA) – 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanmasının ardından oluşturulan Vefa destek grubu Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanmasının ardından oluşturulan Vefa destek grubu Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan ekip 12 günde 6 bin 213 kişiye ulaştı.

Valilik koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubu, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Düzce Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile İl Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan bütün din görevlileri, Kızılay gönüllüleri, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve gönüllü öğretmenlerin de destekleriyle, kent merkezinde hizmetlerine devam eden Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen talepleri karşılamak için gece gündüz demeden var güçleriyle çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek grupları, 6 bin 213 yaşlı vatandaşın, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA