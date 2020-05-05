12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
05.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:28

Ramazan ayının on ikinci gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte,en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Hafif lezzetlerden oluşan menü doyurucu olması ile sağlıklı bir iftar yapmanızı sağlıyor. Ezogelin çorbası, kabak yemeği, zeytinyağlı biber dolması ve havuç salatası ile tamamlanan menü de trileçe ile leziz son dokunuşu yapabilirsiniz.

Aç ve susuz geçen günden sonra ağır yemekler yemek sindirim sisteminizi zorlayacaktır. Ezogelin çorbası, kabak yemeği, zeytinyağlı biber dolması ve havuç salatasından oluşan hafif menüde tatlı olarak trileçe tatlısı var.

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

EZOGELİN ÇORBASI

12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

KABAK YEMEĞİ

12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI

12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

HAVUÇ SALATASI

12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

TRİLEÇE

12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

2 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, 6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur

Servis için: 1 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 adet limon suyu

YAPILIŞI

Ezogelin çorbası yapımıza suyu geniş bir tencerede kaynatarak başlayın. Yıkadığınız ve suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye alın. 32 yemek kaşığı bulguru, 3 yemek kaşığı pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık yarım saat pişirin. Ayrı bir tavada da 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Küp küp doğranmış 1 adet soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Naneyi de ekleyip 2 dk. daha karıştırın. Kavrulan sosu ocaktan indirin. Bakliyatları kaynattığınız tencereye tavada kavrulan sosu aktarın. Ardından çorbayı karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Pul biber ve limon suyu ekleyip sıcak şekilde çorbayı servis edin. Afiyet olsun.

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