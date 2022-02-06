12.Geleneksel Karaağaç Folklorik Deve Güreşleri yapıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 12. Geleneksel Karaağaç Folklorik Deve Güreşleri, Gömeç Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldı

Ege Bölgesinin kültürel kış etkinliklerinden biri sayılan deve güreşlerine 12. kez Gömeç Belediyesi ev sahipliği yaptı. Deve güreşlerine, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Manisa ve İzmir bölgelerinden yaklaşık 190 deve katıldı. Gün boyu devam eden deve güreşlerinde kıyasıya müsabakalar seyircilerden büyük beğeni topladı. Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen deve güreşlerinde develerin güreş müsabakaları heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu. Güreşleri yaklaşık on bin kişi izledi. - BALIKESİR