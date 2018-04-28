Junior Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, konut alıcıları, konut üreticileri ve yatırımcıyı buluşturan 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Hilton Convention Center'de başladı.

Gayrimenkul yatırımında başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların talebini çeken Türkiye, fuarda kurduğu güçlü bağlantılar ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapıyor.

Türk gayrimenkul sektöründe markalı konut projeleriyle dikkati çeken birçok firma fuarda yer alırken, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak'tan gelen yatırımcılar da projelere büyük ilgi gösterdi.

Suudi-Türk İş Konseyi Başkanı Mazen Ibrahim Rajab, Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam ve Y&D Real Estate Group Başkanı Younus Inayat'in öncülüğünde yabancı yatırımcılar fuarda yaptıkları yeni anlaşmaların yanı sıra Arap-Türk Zirvesi'nde de yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suudi Arabistan merkezli Y&D Real Estate Group Başkanı Younus Inayat, Türkiye'nin gayrimenkul yatırımında birçok yatırım aracına kıyasla avantajlı bir noktada bulunduğuna ve yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitler yıllardır dünyanın birçok noktasında önemli projelerin yüklenicisi olarak faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte sektörün Türkiye'deki gelişimi ve doğurduğu ekonomik büyümeyi de takip ediyoruz. Özellikle Körfez Bölgesi'nden yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine ilgisi çok ciddi. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının Türkiye'nin algısına çok büyük katkısı var.

Bizler bu gibi projelerle Türkiye'nin potansiyelini daha net görebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak markalı konut kavramı ve bu projeler nezdinde özel sektörün yürüttüğü tanıtım faaliyetleri de bizler için çok önemli. Türkiye gayrimenkulleri adına söylenebilecek bir şey varsa o da daima istikrarlı bir değer artış grafiğine sahip olmasıdır. Bu da Türkiye gayrimenkullerine olan ilgiyi canlı tutuyor. Bu noktada Türkiye'de yabancı yatırımcının talebini artırmaya yönelik geliştirilen son uygulamalar da önemli bir etki oluşturdu. Arap-Türk Zirvesi de Türk firmalarla karşılıklı ticari ilişkiler kurmamızda önemli bir etkinlik."