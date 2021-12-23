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12 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

12 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 farklı yerden toplan 114 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen 19 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 farklı yerden toplan 114 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen 19 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bağ evleri, iş yerleri, ikamet ve konteynerlardan olmak üzere toplam 12 olayda yaklaşık 114 bin TL değerinde olan makina, ev eşyaları, kablo ve çeşitli eşyaları çaldığı belirlenen S.T.Ç.'yi (19) yakalamak için operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda S.T.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

S.T.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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