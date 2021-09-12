12 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Eylül'de yaşananlar!

12 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 12 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 12 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

• 1331 - Fransa Kralı VI. Filip, Monako'yu Grimaldi ailesine iade etti. Aile bu tarihten beri aralıksız olarak (II. Dünya Savaşı'ndaki İtalyan ve Alman işgalleri hariç) Monako'da hüküm sürmüştür.

• 1937 - Dersim İsyanı'nın lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza, yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi.

• 1940 - Fransa'da 4 genç, 17 bin yıllık resimlerin bulunduğu Lascaux mağarasını keşfetti.

• 1943 - Benito Mussolini, Alman komandoları tarafından Gran Sasso'da tutuklu bulunduğu otelden kurtarıldı ve uçakla Viyana'ya getirildi.

• 1953 - Nikita Kruşçev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne seçildi.

• 1956 - 6-7 Eylül Olayları davası başladı.

• 1959 - Sovyetler Birliği, Luna 2 roketini aya fırlattı.

• 1963 - Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık antlaşması imzalandı.

• 1970 - Filistinli gerillalar; ABD, İsviçre, Birleşik Krallık ve Almanya'ya ait dört uçağı kaçırdılar. Gerillalar, uçaklardan üçünü Ürdün çölünde havaya uçurdular ve yolcuları rehin aldılar.

• 1975 - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi.

• 1977 - 32. Uluslararası Halk Oyunları Yarışması, Fransa'nın Dijon kentinde yapıldı.

• 1980 - 12 Eylül Darbesi gerçekleştirildi.

• 1993 - Akit gazetesi yayımlanmaya başladı.

• 1996 - Ankara'ın Batıkent semtinde meydana gelen bombalı saldırıda, Ankara'nın Beypazarı kütüğüne kayıtlı Serkan Geniş olay sırasında yaşamını yitirdi.

• 2006 - Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde meydana gelen bombalı saldırıda, 8'i çocuk olmak üzere 10 kişi öldü ve 15 kişi de yaralandı.

• 2008 - Metallica'nın 9. stüdyo albümü Death Magnetic piyasaya sürüldü.

• 2010 - Anayasa değişikliği ile ilgili olarak anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıktan sonuç olarak 'evet' kararı çıktı.

• 2013 - Duman müzik grubu, Darmaduman albümünü çıkardı.

DOĞUMLAR

• 1492 - Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi ve Urbino Dükü (ö. 1519)

• 1494 - I. François, 1515 ile 1547 yılları arasında hüküm süren Fransa Kralı (ö. 1547)

• 1777 - Henri Marie Ducrotay de Blainville, Fransız bilim adamı (ö. 1850)

• 1852 - Herbert Henry Asquith, İngiliz siyasetçi (Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı yapmış) (ö. 1928)

• 1880 - H. L. Mencken, Alman asıllı Amerikalı gazeteci, denemeci, dergi editörü, yazar ve Amerikan kültürü eleştirmeni (ö. 1956)

• 1882 - Ion Agârbiceanu, Rumen yazar (ö. 1963)

• 1885 - Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler'in resmi fotoğrafçısı ve yayıncısıydı (ö. 1957)

• 1888 - Maurice Chevalier, Fransız şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 1972)

• 1894 - Kyuichi Tokuda, Japon komünist devrimci, siyasetçi ve hukukçu (ö. 1953)

• 1897 - Irène Joliot-Curie, Fransız bilim insanı (ö. 1956)

• 1902 - Juscelino Kubitschek, Brezilya'nın önde gelen politikacılarındandır (ö. 1976)

• 1913 - Jesse Owens, Amerikalı atlet (ö. 1980)

• 1914 - Desmond Llewelyn, Galli oyuncu (ö. 1999)

• 1921 - Stanislaw Lem, Polonyalı yazar (ö. 2006)

• 1921 - Turgut Cansever, Türk mimar, şehir plancısı ve düşünür (ö. 2009)

• 1924 - Amilcar Cabral, Afrikalı ziraat mühendisi, yazar, marksist ve vatansever siyasetçi (ö. 1973)

• 1927 - Mathé Altéry, Fransız şarkıcı

• 1931 - Ian Holm, İngiliz oyuncu (ö. 2020)

• 1939 - Pablo McNeil, Jamaikalı eski kısa mesafe koşucusu ve şimdilerde kısa mesafe koşu antrenörü (ö. 2011)

• 1940 - Linda Gray, Amerikalı aktris, model ve yapımcı

• 1941 - Çetin İnanç, Türk rejisör

• 1943 - Michael Ondaatje, Kanadalı yazar ve şair

• 1944 - Barry White, Amerikalı şarkıcı (ö. 2003)

• 1945 - Milo Manara, İtalyan çizgi roman sanatçısı

• 1948 - Aziz Kocaoğlu, Türk siyasetçi (2004-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

• 1949 - Jeremy Cronin, Güney Afrika Komünist Partisi ve Afrika Ulusal Konseyi üyesi devlet adamı, siyasetçi, yazar ve şair

• 1949 - İrina Rodnina, Rus eski sportçu

• 1951 - Bertie Ahern, İrlandalı siyasetçi

• 1951 - Joe Pantoliano, Amerikan film ve televizyon oyuncusudur

• 1952 - Neil Peart, Kanadalı müzisyen

• 1954 - Gülsin Onay, Türk piyanist

• 1954 - Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinema oyuncusu

• 1956 - Leslie Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve oyuncu (ö. 2003)

• 1957 - Rachel Claire Ward, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu

• 1957 - Hans Zimmer, Alman, film müziği bestecisi ve albüm yapımcısı

• 1959 - Sigmar Gabriel, Alman siyasetçi

• 1961 - Mylène Jeanne Gautier, Fransız müzisyen

• 1962 - Sunay Akın, Türk şair, yazar, gazeteci ve araştırmacı

• 1964 - Tomás Bulat, Arjantinli ekonomist, gazeteci ve yazar (ö. 2015)

• 1965 - Ahmet Mümtaz Taylan, Türk oyuncu ve yönetmen

• 1965 - Seden Gürel, Türk şarkıcı

• 1966 - Ben Folds, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır

• 1967 - Louis C.K., Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı, yönetmen ve metin yazarı

• 1968 - Paul F. Tompkins, Amerikalı komedyen, oyuncu ve yazar

• 1969 - Ángel Cabrera, Arjantinli golfçü

• 1973 - Paul Walker, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)

• 1974 - Nuno Valente, Portekizli eski millî futbolcudur

• 1976 - Maciej Zurawski, Polonyalı futbolcu

• 1978 - Ben McKenzie, Amerikalı oyuncu

• 1980 - Yao Ming, Çinli basketbolcu

• 1981 - Jennifer Hudson, Oscar ödüllü, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

• 1982 - Zoran Planinic, Hırvat kökenli profesyonel basketbolcudur

• 1984 - Sevtap Özaltun, Türk oyuncu

• 1985 - Burak Aksak, Türk yönetmen, senarist ve dizi oyuncusu

• 1986 - Alfie Allen, İngiliz oyuncu

• 1986 - Yuto Nagatomo, Japon millî futbolcudur

• 1986 - Dimítrios Régas, Yunan kısa mesafe koşucusu

• 1986 - Emmy Rossum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

• 1987 - Yaroslava Shvedova, Kazak tenisçi

• 1991 - Thomas Meunier, Belçikalı millî futbolcudur

• 1991 - Ece Seçkin, Türk şarkıcı

• 1991 - Mike Towell, İskoç boksör (ö. 2016)

• 1993 - Resul Özgen, Türk futbolcu

• 1994 - RM, Güney Koreli rapçı

• 1994 - Elina Svitolina, Ukraynalı tenisçi

ÖLÜMLER

• 1185 - I. Andronikos, Bizans İmparatoru (d. 1118)

• 1362 - VI. İnnocentius; gerçek adı ile Étienne Aubert, Papa (d. 1282 ya da 1295)

• 1612 - IV. Vasili, Rus Çarı (d. 1552)

• 1764 - Jean-Philippe Rameau, Fransız barok besteci (d. 1683)

• 1819 - Gebhard Leberecht von Blücher, Prusyalı Generalfeldmarschall (d. 1742)

• 1869 - Peter Roget, İngiliz hekim ve dilbilimci (d. 1779)

• 1889 - Fustel de Coulanges, Fransız tarihçisi (d. 1830)

• 1906 - Ernesto Cesàro, İtalyan matematikçi (d. 1859)

• 1907 - İlia Çavçavadze, Gürcü edebiyatı ve siyasal yaşamının 19. yüzyılda en önde gelen adıdır (d. 1837)

• 1919 - Leonid Andreyev, Rus dışavurumcu yazar (d. 1871)

• 1941 - Eugen von Schobert, Alman general (d. 1883)

• 1961 - Carl Hermann, Alman Kristalografi profesorü (d. 1898)

• 1967 - Vladimir Bartol, Sloven yazar (d. 1903)

• 1968 - Tommy Armour, İskoç-Amerikan golfçü (d. 1894)

• 1972 - William Boyd, Amerikalı sinema oyuncusuydu (d. 1895)

• 1974 - Bedri Böke, Türk asker ve binici (d. 1920)

• 1977 - Steve Biko, Güney Afrikalı halk önderi (ırk ayrımına karşı mücadele eden] (d. 1946)

• 1981 - Eugenio Montale, İtalyan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1896)

• 1990 - Mustafa Düzgünman, Türk ebru sanatçısı (d. 1920)

• 1992 - Anthony Perkins, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

• 1993 - Raymond William Stacy Burr, Kanadalı oyuncu (d. 1917)

• 1994 - Tom Ewell, Amerikalı oyuncu (d. 1909)

• 1994 - Boris Borisovich Yegorov, rus kozmonot (d. 1937)

• 1995 - Jeremy Brett, İngiliz aktör (d. 1933)

• 1996 - Ernesto Beckmann Geisel, Brezilyalı asker ve siyasetçi (d. 1907)

• 2001 - Abbas Parmaksızoğlu,[1] Türk gazeteci ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk üyelerinden

• 2003 - Johnny Cash, Amerikalı müzisyen (d. 1932)

• 2004 - Max Abramovitz, Amerikalı mimar (d. 1908)

• 2008 - David Foster Wallace, Amerikalı roman, deneme ve kısa öykü yazarı (d. 1962)

• 2009 - John Albert Kramer, Amerikan tenisçi (d. 1921)

• 2009 - Norman Ernest Borlaug, Amerikalı tarım bilimci (d. 1914)

• 2010 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (d. 1930)

• 2012 - Tom Sims, Snowboard dünya şampiyonu ve aynı zamanda snowboard'un mucididir (d. 1963)

• 2012 - Christopher Stevens, Amerikalı diplomat ve avukat (d. 1960)

• 2012 - Sidney Watkins, İngiliz nörocerrahtı (d. 1928)

• 2013 - Ray Milton Dolby, Amerikalı Ses kayıt teknolojisi mucidi mühendis ve iş adamı (d. 1933)

• 2013 - Otto Sander, Alman oyuncu (d. 1941)

• 2014 - Atıf Muhammed Ebeyd, Mısırlı politikacı (d. 1932)

• 2014 - Salah El Mahdi, Tunuslu müzikolog, orkestra şefi, besteci, flütçü, müzik eleştirmeni ve hâkim (d. 1925)

• 2014 - Ian Paisley, Kuzey İrlandalı sadakatçi politikacı (d. 1926)

• 2016 - Ali Cevan, İranlı fizikçi (d. 1926)

• 2017 - Siegfried Köhler, Alman orkestra şefi ve klasik müzik bestecisidir (d. 1923)

• 2017 - Edith "Edie" Windsor, Amerikalı LGBT hakları savunucusu (d. 1929)

• 2018 - Shlomo Aronson, İsrailli tarihçi ve siyaset bilimci (d. 1936)

• 2018 - Rachid Taha, Cezayirli şarkıcı (d. 1958)

• 2019 - Samiuela 'Akilisi Pohiva, Tongalı bir siyasetçi (d. 1941)

• 2020 - Nevid Efkâri, idam edilen İranlı güreşçi (d. 1993)

• 2020 - Jean-Claude Annaert, Fransız bisiklet yarışçısı (d. 1935)

• 2020 - Joaquín Carbonell, İspanyol şarkıcı-söz yazarı, gazeteci ve şair (d. 1947)

• 2020 - Carlos Casamiquela, Arjantinli ziraat mühendisi ve bakan (d. 1948)

• 2020 - Didier Lapeyronnie, Fransız sosyolog ve akademisyen (d. 1956)

• 2020 - Azmi Muhammed Mücahid, Mısırlı voleybolcudur (d. 1950)

• 2020 - Kâtip Şadi, Görele ilçesinin Derekuşçulu köyünde doğmuş kemençe ustası ve sanatçısıydı (d. 1932)

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