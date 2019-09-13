13.09.2019 10:32

Kaynarca Belediyesi ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından 12 Eylül darbesinin 39. yılı nedeniyle program düzenlendi.

Kaynarca Belediye Kültür Merkezindeki programda konuşan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, tarihe bakıldığında Türk-İslam toplumunun etle tırnak gibi iç içe girdiğinin görüldüğünü söyledi.

Batılı ülkelerin fitne çalışmalarının sonucunda 1800'lü yıllardan itibaren bu bölgede darbeci zihniyetin hakim olduğunu ifade eden Kefli, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde sokaklarda olayların çıkartıldığını, darbe sonrası olayların bıçak gibi kesildiğini kaydetti.

Vatandaşların geçmiş darbelerde içinde biriken duygularla 15 Temmuz gecesi hiçbir yerden talimat beklemeden sokağa çıktığını aktaran Kefli, "Vatandaşların dik duruşuyla artık hiç kimse ne darbeye teşebbüs edebilir ne darbe için sokaklara çıkabilir çünkü bizim milletimiz bu saatten sonra yapılacak darbelere hiçbir yerden işaret almadan topyekun olarak ben de varım diyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinde darbelerin sık görüldüğünü aktaran derneğin başkanı Ali İnci de "Bu darbe bizim ülkemizde büyük eziyet göstermişse inanın Mısır'da yapılanlar da aynısıdır. Irak'a baktığımızda durum aynı. Yanımızdaki Suriye'ye bakalım, aynı tablo orada da var." dedi.

15 Temmuz gecesine değinen İnci, "O gece ne 80 darbesi ne 60, ne 28 Şubat'tı, ne 27 Nisan gibi değildi. 15 Temmuz gecesi bu millet hiçbir yerden emir almadan sokağa çıktı. Herkes konumunu hiç düşünmeden sokağa çıktı. Kendi silahı kendisine doğrultuldu. O askerlerin giydiği elbise hepimizin cebinden çıkan parayla alındı. Bize silah doğrultanlardan silahlarımızı ve üzerindeki elbiselerimizi aldık." şeklinde konuştu.

İnci, gelecekte çocukların aydınlatılmadığı takdirde yapılan bu darbelerin önüne geçilemeyeceğini vurgulayarak, darbeleri unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

Programda 12 Eylül darbesi hakkında sunum yapılmasının ardından o dönemin mağdurları yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA