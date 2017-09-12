Memur-Sen ve DSP, 12 Eylül darbesinin 37. yılı nedeniyle darbeyi ve darbecileri kınayan değerlendirmelerde bulundu.



Memur-Sen, tarafından yapılan yazılı açıklamada, bütün darbe süreçlerinin, binlerce kişinin hapishanelere doldurulduğu ve işkencelerden geçirildiği kara günler olduğu anımsatıldı.



Açıklamada, 12 Eylül'ün darbe sistematiğinin en kanlılarından olduğu ve bu süreçte devlet ruhunun tümüyle darbeci anlayışla inşa edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Defalarca değiştirilmesine rağmen Anayasaya sinmiş bu ruhtan arınabilmiş değiliz. Mevzuattan müfredata, bürokrasiden devlet felsefesine kadar bu ruh Demokles'in kılıcı gibi başımızın üzerinde sallanıp durmaktadır. Şüphesiz, 16 Nisan referandumuyla kararlaştırılan ve 2019'da tam anlamıyla geçilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle darbeci zihniyet iyice geriletilmiş olacaktır."



12 Eylül darbecileriyle yargı önünde geç hesaplaşılması nedeniyle darbecilerin hak ettikleri cezaları almadıkları görüşüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"12 Eylül'ün psikolojik ayağını yürüten başta medya olmak üzere iş dünyası ve yargı ayağına dokunulmadı. 12 Eylül'de darbenin dış bağlantısına karşı da güçlü bir koruma geliştirilemedi. Bütün bunların sonucunda emperyalizmin 'Bizim çocuklar' dediği tetikçiler önce 28 Şubat'ta sonra da 15 Temmuz'da milli iradenin karşısına çıktılar. Mücadele edilmesi gereken en önemli etken şüphesiz darbe sistematiğinin dış merkezidir. Darbe sistematiğinin son halkası olan 15 Temmuz, milletin destansı karşı koyuşuyla püskürtüldü ancak emperyalizm oyunlarına devam ediyor. Her gün içeride yeni ihanet partnerleri üretmeye çalışırken bir yandan da küresel bir kuşatmayla millet iradesini boğmaya çalışıyor. Artık görülmelidir ki ihanetin yerel ayağı bir ihanet taşeronundan ibarettir. İçerideki hainlere odaklanıldığı kadar dışarıdaki oyunlara karşı da uyanık ve tedbirli olunması gerekmektedir."



"12 Eylül darbecilerini bir kez daha lanetle anıyoruz"



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül darbesinin ardından Bülent Ecevit'in zindana atıldığını ve bu dönemde DSP'yi kurmayı kararlaştırdığını hatırlattı. Aksakal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Faşist darbenin sıkıyönetim mahkemeleri karşısında başı dik, alnı açık, yurtsever duruşuyla eğilmeden, bükülmeden mücadelesini sürdüren ve Demokratik Sol Parti'yi üç kez devlet yönetimine taşıyan Ecevit'in talebeleri olarak bizler, aynı inanç ve kararlılıkla her türlü darbeye karşı mücadele etmeyi sürdürecek ve DSP'yi yeniden iktidara taşıyacağız. Bu vesileyle 12 Eylül darbecilerini bir kez daha lanetle anıyoruz."