CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kaostan kurtaracak şeyin darbeler değil, demokrasi ve hukuk olduğunu belirterek, "Ne askeri ne sivil darbe, yaşasın tam demokratik Türkiye!" ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ülkeyi kaostan kurtaracak şey darbeler değil, demokrasi ve hukuktur. Ne askeri ne sivil darbe, yaşasın tam demokratik Türkiye!" ifadelerini kullandı.