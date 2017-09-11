12 Eylül Darbesinin 37. Yılı

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 12 Eylül 1980 darbesinin 37. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ersoy, mesajında, 12 Eylül 1980 darbesinin aslında Türkiye'yi düzene sokmak için yapıldığını ama ülkenin 12 Eylül darbesinden sonra daha kötü olaylarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.



Halen ülkenin en büyük sorunu olarak gündeme gelen terörün 12 Eylül darbesinin meyvesi olduğunu belirten Ersoy, 12 Eylül darbesinden sonra PKK denilen terör örgütünün oluşturulduğunu, bu örgütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde masum sivilleri öldürerek can aldığını aktardı.



Ersoy, şunları kaydetti:



"12 Eylül'den sonra okuyan araştıran genç nesil yok edilmiş ve yerine yobaz kimseden haberi olmayan bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır. Biz ülkücüler, ülkemizin bekası, bölünmez bütünlüğü, vatanımız, milletimiz için gözünü kıpmadan ülkü yolunda, ülkü uğrunda, nice şehitler verdik. 12 Eylül'de sehpaların, silahların gölgesinde yapılan yargılamalar, hukuk kurallarının askıya alınmasıdır. Türkiye'yi, terörden kurtarmak için darbe yapanlar, yeni bir terör biçiminin müsebbibi oldular. 12 Eylül, darbenin hukuku ile terörün hukuku arasında hiçbir farkın olmadığını gösterdi. 90 gün süren gözaltılarda onlarca genç hayatını kaybetti, yüzlercesi sakat kaldı. İşkence altında alınan ifadelerle binlerce insanın hayatı karartıldı. 1983 yılının sonuna kadar idam sehpaları giyotin gibi çalıştı. 12 Eylül Türk milletinin vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Mahkum olmasına olmuştu ama nice devler, nice kahramanlar, nice vatan aşkıyla yanan, iman dolu kalplerin yok olmasına sebep olmuştur. 12 Eylül'ün üzerinden tam 37 yıl geçti ama ülkücü camia asla ülkü şehitlerini unutmadı ve unutmayacaktır."