12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi
Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FKBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Aytemiz Alanyaspor
17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.17.00 Takım, Trabzon'a gidecek.18.30 Kafilenin kente varışı.
TRABZONBordo-mavili takım yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
TFF 1'İNCİ LİG16.30 Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor16.30 Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü19.00 Ankaraspor - EskişehirsporAVRUPA'DAN FUTBOL17.00 Eibar - Celta Vigo (Emre Mor, Okay Yokuşlu)
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi12.00 PTT - Kuzeyboru13.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş14.00 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank16.00 Karayolları - VakıfBank18.00 Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Vol. İht.18.30 Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt2020 Kadınlar Balkan Kupası20.00 Zeleznicar Lajkovic - Türk Hava Yolları2020 Erkekler Balkan Kupası19.00 Halkbank - K.V. Luboteni Ferizaj
BASKETBOL
14.00 Anadolu Efes - Tofaş (Gloria Cup)
Kaynak: DHA