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12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FKBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

12 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi
12.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:34

Aytemiz Alanyaspor

17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.17.00 Takım, Trabzon'a gidecek.18.30 Kafilenin kente varışı.

TRABZONBordo-mavili takım yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG16.30 Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor16.30 Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü19.00 Ankaraspor - EskişehirsporAVRUPA'DAN FUTBOL17.00 Eibar - Celta Vigo (Emre Mor, Okay Yokuşlu)

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi12.00 PTT - Kuzeyboru13.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş14.00 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank16.00 Karayolları - VakıfBank18.00 Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Vol. İht.18.30 Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt2020 Kadınlar Balkan Kupası20.00 Zeleznicar Lajkovic - Türk Hava Yolları2020 Erkekler Balkan Kupası19.00 Halkbank - K.V. Luboteni Ferizaj

BASKETBOL

14.00 Anadolu Efes - Tofaş (Gloria Cup) 


Kaynak: DHA

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