12 Eylül Askeri Darbesinin 37. Yılı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 12 Eylül askeri darbesinde milletin sessiz kaldığını ancak 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı iradesini korumak ve liderine sahip çıkmak için sel olup sokaklara aktığını belirtti.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, millet iradesini yok saymak, sokaklarda postal sesi duymak ve ülkeye yeni bir 12 Eylül yaşatmak isteyenlere, kahraman milletin 15 Temmuz'da gerekli cevabı vererek bir daha asla darbelere müsaade edilmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.



12 Eylül'ün halen yaralarının sarılamadığını bildiren Tin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi ülke tarihinin kara bir lekesidir. 12 Eylül tarihinde yaşanan askeri darbe ile bu vatan uğruna nice canlar darağacına gönderildi. Masum insanlar olmadık işkence ve acılara, zulümlere ve baskılara maruz bırakıldı. Ülküsü vatan ve bayrak olan Mustafa Pehlivanoğlu gibi nice yiğitler sağcı ya da solcu demeden asılsız gerekçelerle ipe götürüldü."



Milletin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 12 Eylül'de olduğu gibi sessiz kalmadığını vurgulayan Tin, "Millet, iradesini korumak ve liderine sahip çıkmak için sel olup sokaklara aktı. Çıplak yumruklarıyla tankların karşısına dikilerek, bayrağına, devletine, milletine ve vatanına canı pahasına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı destansı bir mücadele veren aziz milletimiz kendisi için karanlık bir yol çizen vesayet odaklarına ve maşalarına geçit vermedi." ifadelerini kullandı.