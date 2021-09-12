12 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
12 Eylül 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
04:40 Teknik Analiz
06:35 Süper Lig Özetler
06:50 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Adanaspor A.Ş. - Menemenspor A.Ş.
08:40 Süper Lig Özetler
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 % 100 Futbol
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:00 Gündem Futbol
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Hafta Sonu
16:55 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
17:45 % 100 Futbol Devre Arası
18:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
19:00 % 100 Futbol
19:55 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü
23:15 Teknik Analiz