12 Eylül 2021 Haberleri
12 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü
- Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi
- Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz
- Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük
- Ağacın dibinde boynuna ip dolanmış erkek cesedi bulundu
- 6 yavru köpeği torbaya koyup nehir kenarına attılar
- Birbirinin kopyası iki maçın ardından Galatasaray taraftarı çıldırdı! Hedefte Fatih Terim var
- Düğünde silahla havaya ateş açarken yanındaki kişiyi başından vurdu
- Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar
- Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu
- Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü
- Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu
- Dev maç nefes kesti! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı
- Rıdvan Dilmen'den çok iddialı Fenerbahçe yorumu: 3-4-3 ile şampiyon olamaz
- Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı
- Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
- Marmaray'da trende mahsur kalan yolcular rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı
- Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 'Düzgün oyna' diye bağırdı
- Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar! ABD'ye zeytin dalı uzattı
- Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı
- Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
- Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet
- Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi
- Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş 'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarını yalanladı
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü
- Kanarya, Kadıköy'de yara aldı! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı
- Demet Özdemir, ablasını en mutlu gününde yalnız bıraktı
- Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı
- 'HDP'ye destek vermeyin' sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı
- Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı
- Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz
- Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı
- Fenerbahçe'de Muhammed-Rossi uyumu sarı-lacivertlileri mest etti: Aynı mahallede büyümüş gibiler
- 'Kız kardeşimize laf attın' diyerek hesap sormaya gittikleri şahsın evinde vuruldular
- Formula 1'de tarihi kaza! Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın üstüne çıkınca iki pilot da yarış dışı kaldı
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz
- Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi
- 5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı
- İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği
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