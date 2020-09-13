12 Eylül 2020 Haberleri
12 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
13.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:15
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- Elazığ milletvekilinden depremzedelerin 'Sahipsiz kaldık' eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında
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- Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti
- Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi
- Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti
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- Emekli öğretmen Fettah Kazıl, evinde ölü bulundu
- Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı
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- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin
- Arda Turan, 9 yıl sonra Galatasaray formasına kavuştu
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi
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- Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok
- Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
- Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı
- Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var
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- Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor
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