12 Eylül 2017 Haberleri
12 Eylül 2017 Manşet Haberleri.
- Eda Taşpınar'dan Çalıntı Fotoğraf Skandalı! Göğüsleri de Photoshop'la Büyüttü
- Barcelona, Juventus'u 3-0 Mağlup Etti
- Apple, Yeni Modelleri Tanıttıktan Sonra iPhone 6 ve iPhone 7 Fiyatlarında İndirime Gitti
- Oktay Kaynarca, Fotoğrafına Gelen Yoruma Çıldırdı: Bekle Koçum, Sen Bekle
- Apple'ın En Yenisi iPhone X ve iPhone 8, Yüzünüzdeki Hareketlerden Emoji Yaratıyor!
- Ailesiyle Güzel Vakit Geçirmek İçin Gitmişti, Halay Sırasında Düşüp Öldü
- Aliyev, Ankara Büyükelçisi Bagirov'u Geri Çağırdı
- Şenol Güneş'ten Porto Maçı Yorumu: En İyi Oyunumuzu Oynayacağız
- Çin, NASA'nın İmkansız Dediği Yakıtsız Çalışan EmDrive Motorunu Üretti!
- Şemdinli'de PKK'nın Yola Döşediği Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit 3 Yaralı
- İçişleri Bakanlığı, Apple'a Rakip Oldu! iPhone 8 ve iPhone X'le Aynı Anda 'Yüzyılın İcadını' Tanıttı
- Virajı Alamayınca 50 Metre Uçtu, Otomobildeki 4 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
- Kars'ta 50 Kadın Yediği Mevlit Yemeğinden Zehirlendi
- Dünyanın Merakla Beklediği iPhone X ve iPhone 8'in Tanıtımı Yapıldı
- Üniversitelerde 322 Bin Kadro Boş Kaldı!
- Komşusunun Evindeki Yangını Gören Kadın, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
- ABD'de Şüpheli Paket Alarmı! Beyaz Saray Kapatıldı
- Dışişleri'nden Açıklama: Myanmar'daki Şehitliklerimiz, Emanet Olarak Görülmektedir
- Barzani, Kerkük'te Referandum İçin Gözdağı Verdi: Allah Korusun Başka Olaylar Meydana Gelebilir
- Trump'ın 9'uncu Torunu Dünyaya Geldi
- Yunanistan'a 55 Göçmen Kaçırmaya Çalışan İnsan Taciri Alman Çıktı!
- Son dakika! ÖSYM, 2017 Ek Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı
- Eskişehir'de Anız Yangını Yüzünden 14 Araç Birbirine Girdi, 12 Kişi Yaralandı
- Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Öncesinde PFDK'ya Sevk Edildi
- Kara Yılan, Avını Yerken Görüntülendi
- Farnsa'da Macron'a Karşı İlk Protesto! Paris Sokakları Karıştı
- ABD'den Türkiye'ye S-400 Mesajı: Endişeliyiz
- TSK'dan SİHA'larla Siviller Öldürüldü İddialarına Yalanlama!
- Esad Rejimi 8 Ayda En Az 4 Bin Varil Bombası Kullandı!
- Sürmene'de Yaylanın Ortasına Dikilen 9 Katlı Binanın Sahibi Konuştu: Doğayı Düşünerek Yaptık
- Trabzonspor'un Eski Teknik Direktörü: Abdülkadir Ömür 5 Vakit Namaz Kılar
- 'SİHA'lar Sivilleri Vurdu' İddiasına Cevap! Bakan Soylu Ölen Teröristlerin İsimlerini Açıkladı
- Galatasaray, Selçuk İnan'ı En Geç Sezon Sonunda Göndermeyi Planlıyor
- Liseli Genç Babasını Tüfekle Vurup Fotoğrafını Sosyal Medyadan Paylaştı
- Balları Almak İçin Çıktığı Ağaçta Arıların Saldırısıyla Can Verdi
- Kocaeli Belediyesi, Atatürk'lü 'Yaver' Paylaşımı Tepki Toplayan Çalışanını Kovdu
- Bu Ayrıntı İlk Defa Ortaya Çıktı: 80 Darbesinde Erdoğan, Sakalı Yüzünden İstifaya Zorlanmış
- Dağ 2 Filminde Senaryo Gereği Kurtarılan Köyü, PKK Ele Geçirdi
- Veliefendi Hipodromu'nda Bu Kez Atlar Değil At Sahipleri Koştu
- Erdoğan'a Benzemeyen 'Erdoğan Büstü' Yerinden Kaldırıldı!