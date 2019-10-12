12 ekim cumartesi dha spor gündemi

12.10.2019 09:36

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.00 A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fransa maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

BEŞİKTAŞ10.00 Başkan adayı Serdal Adalı, sohbet amaçlı kahvaltılı toplantı düzenleyecek. (Akatlar No1903 Tesisleri)11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor.GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılı kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri pilav günüyle devam edecek. (Galatasaray Lisesi)12.00 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını, İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmayla sürdürecek.FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, hafta sonunu izinli geçirecek. Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıkları için çift antrenman yapacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR16.00 Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe maçı çalışmalarını Altınordu ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. (Denizli Atatürk Stadyumu)İSTANBUL MARATONU10.00 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapılacak (Haliç Kongre Merkezi)BASKETBOLBASKETBOL SÜPER LİGİ13.00 Bahçeşehir Koleji - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor15.15 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Sigorta20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe BekoHERBALIFE NUTRITION KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR14.00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş16.00 Botaş - OGM Ormanspor17.00 İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞBVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi14.30 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları16.00 Beylikdüzü Vol. İht. - Eczacıbaşı VitrA17.00 Atlas Global Yeşilyurt - PTT19.00 VakıfBank - Aydın BŞBEURO 2020 ELEMELERİ - D GRUBU16.00 Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti19.00 Danimarka - İsviçreF GRUBU19.00 Faroe Adaları - Romanya21.45 Norveç - İspanya21.45 Malta - İsveçJ GRUBU19.00 Bosna Hersek - Finlandiya21.45 Lihtenştayn - Ermenistan

21.45 İtalya - Yunanistan

Kaynak: DHA