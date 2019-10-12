12 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
12 Ekim 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Türkiye - Arnavutluk
02:45 Maçın Ardından
04:15 Dünya Atletizm Şampiyonası
05:00 Spor Atlası
05:10 Bundesliga
05:55 Süper Lig Özetler
06:25 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Arnavutluk
08:45 Olimpiyat Yıldızları
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
14:00 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları
14:30 İngiltere Premier Lig Goller
14:45 Süper Lig Goller
15:00 Spor Haftasonu
17:25 Basketbol Süper Lig Karş.'Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş
17:25 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta
18:15 UEFA EURO 2020 Eleme Karş.
18:15 Türkiye - Arnavutluk
18:30 Basketbol Süper Lig Karş.'Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş
18:30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta
19:15 Avrupa Stüdyosu
19:55 T.Telekom - Fenerbahçe Beko
20:45 Türkiye - Arnavutluk
20:45 Spor Bülteni
21:00 T.Telekom - Fenerbahçe Beko
21:45 Stadyum
23:45 Hafta Biterken