12 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

12.10.2019 06:49

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Türkiye - Arnavutluk

02:45 Maçın Ardından

04:15 Dünya Atletizm Şampiyonası

05:00 Spor Atlası

05:10 Bundesliga

05:55 Süper Lig Özetler

06:25 TFF 1. Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Arnavutluk

08:45 Olimpiyat Yıldızları

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

14:00 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları

14:30 İngiltere Premier Lig Goller

14:45 Süper Lig Goller

15:00 Spor Haftasonu

17:25 Basketbol Süper Lig Karş.'Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş

17:25 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta

18:15 UEFA EURO 2020 Eleme Karş.

18:15 Türkiye - Arnavutluk

18:30 Basketbol Süper Lig Karş.'Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş

18:30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta

19:15 Avrupa Stüdyosu

19:55 T.Telekom - Fenerbahçe Beko

20:45 Türkiye - Arnavutluk

20:45 Spor Bülteni

21:00 T.Telekom - Fenerbahçe Beko

21:45 Stadyum

23:45 Hafta Biterken

Kaynak: InterSinema.com