12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

12.10.2019 06:49

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Ufak Tefek Cinayetler

05:10 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Afacan Beşler 2

13:00 Dizi

13:00 Sevdim Seni Bir Kere

14:45 G.I. Joe: Misilleme

17:00 İyi Aile Çocuğu

18:45 Star Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım

Kaynak: InterSinema.com