12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6 Kasım'da başlıyor

02.11.2019 14:54

Enerji sektörünün önemli başlıklarının ele alınıp yeni iş birliği ve yatırımların temelinin atılmasının beklendiği, "12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi" 6 Kasım'da Ankara'da başlayacak.

Ankara Congresium'un 10 bin metrekarelik fuar ve 50 bin metrekarelik etkinlik alanında 6-8 Kasım arasında gerçekleştirilecek kongreye, bu yıl 300'ün üzerinde yerli ve yabancı şirket ve yaklaşık 40 ülkeden bakan, müsteşar ve üst düzey yetkililerin katılması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) destekleriyle gerçekleştirilecek, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı ve Türk Hava Yolları'nın Resmi Hava Yolu Sponsoru olarak yer alacağı kongrede, ikili iş görüşmeleriyle yapılacak ticari anlaşmaların yanı sıra, dünya ve Türkiye enerji sektörlerinin önemli konu başlıkları ele alınacak.

Eş zamanlı olarak 5 salonda yapılacak oturumlarda güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, dünya ve Türkiye enerji piyasalarının değerlendirilmesi, milli enerji bağlamında Türkiye'deki enerji yatırımları ve enerji depolama gibi konular tartışılacak.

Yaklaşık 15 bin katılımcının beklendiği kongrenin açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Ankara Valisi Hasip Şahin, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Birleşik Krallık Hükümeti Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı ve EIF 2019 Kongre Onursal Başkanı Murat Kalsın ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yapacak.

Ayrıca, Şangay İşbirliği Örgütü İş Konseyi Yönetici Sekreteri Sergey Kanavsky, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Etihad Energy Services İş Geliştirme ve Teknik Müdür Yardımcısı Pradeep Singh, Sonnen Yeni Pazar Geliştirme Avrupa Direktörü Wenzel Brühl ve Equinor Türkiye Ülke Müdürü Paul Piche de kongrede konuşacak.

YEKA süreçleri anlatılacak

Kongrede, elektrik sektöründe Türkiye'nin uzun süredir başarıyla uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili girişimciler bilgilendirilecek.

Doğal gaz sektöründe sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti ve bu sürece Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) dahil olmasıyla ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgilere yer verilecek.

Maden sektöründe ise yabancı yatırımcılar için yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında açıklayıcı bilgiler rehber kişiler aracılığıyla sunulacak.

İngiltere'den 15 şirket gelecek

Kongrenin düzenleyicisi Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, yaptığı açıklamada, Türk firmalarıyla iş birliği yapmak için kongreye bu yıl İngiltere'den 15 şirketin geleceğini belirterek, "Bunlardan bazıları Türkiye'yi üretim üssü olarak kullanarak, Afrika ve Körfez ülkelerine satış yapmayı hedefliyorlar. Türkiye'nin bir enerji koridoru olmakla kalmayıp, enerji ticaret merkezi olması potansiyeli, yabancı yatırımcının ilgisini diri tutuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi olması ve doğal gaz depolaması için gerekli alt yapının en kısa sürede oluşturulması gerektiğinin altını çizen Dilek, kongrede Elektrik Üreticileri Derneği ile birlikte düzenlenecek "Enerji Depolama" etkinliğinde son gelişmelerin ele alınacağını, ikili görüşmeler sayesinde de teknoloji transferi ve depolama konularında yeni iş birlikleri oluşturulacağını bildirdi.

Dilek, kongrenin "Gelecek Enerji - Energy is Future" yaklaşımı ile sektörün bütün paydaşlarını buluşturacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, enerji gelecektir! Türkiye olarak hem devletimiz hem de özel sektörümüz bu gerçeğin farkında olarak ülkemizin potansiyelini en efektif şekilde ortaya çıkarmak, dünya enerji arenasında sağlam bir yer edinmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 17 yılda ulaşmış olduğumuz nokta, bu alandaki gücümüzü, deneyimimizi ve kararlılığımızı en net bir şekilde ortaya koyuyor."

Fuarlarındaki tecrübelerinden dolayı artık elektrik, doğal gaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini doğru kanallarla kesiştirmek ve enerjide rehber olabilmek için enerji yatırımcı ajansı görevi gördüklerini vurgulayan Dilek, "Bu yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcıların daha cesur, daha öngörülü adımlar atacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA