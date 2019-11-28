"12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" başkentte başladı

28.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:38

Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM platformunca düzenlenen "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda başladı.

Tanıtım günlerinin açılış programına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Bu yıl Aydın ilinin ev sahipliğinde yapılan ve Ege Bölgesi'ne özgü el işi takı ile yiyeceklerin Ankaralılarla buluştuğu tanıtım günleri etkinliği, 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA