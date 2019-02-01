12. Dönem Isparta Milletvekili Lokman Başaran İçin Tören Düzenlendi

12. Dönem Isparta milletvekili Lokman Başaran için tören düzenlendi

ANKARA - 12. dönem Isparta milletvekili Lokman Başaran için tören düzenlendi.

Başaran için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende, Başaran'ın öz geçmişi okundu ver dua edildi.

Başaran için Cuma günü Isparta Yalvaç'ta Devlethan Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Yalvaç Saray Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA