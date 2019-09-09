12 Dev Adam, Yeni Zelanda'ya 102-101 kaybetti

09.09.2019 16:50

FIBA 2019 Dünya Kupası'na O Grubu'nda devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu gruptaki ikinci maçında karşılaştığı Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynama hakkı kazandı.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Karadağ ve Japonya ile 17-32 klasman O Grubu'nda yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu grupta oynadığı ikinci maçta Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olarak, grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamladı. Yeni Zelanda'nın 8 puanla birinci olduğu grupta Karadağ 6 puanla üçüncü, Japonya ise 5 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Yeni Zelanda karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Metecan Birsen ve Semih Erden beşiyle başlayan millilerde Cedi Osman 32 sayı, Melih Mahmutoğlu 27 sayı, Scottie Vilbenin 15 sayı ve Semih Erden de 12 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Dünya Kupası'nda 21-24 sıralarına yerleşecek milliler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı alan ülkelerin ardından en iyi 16 ülke arasına girerek FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

17-32 klasman gruplarında oynanacak bütün maçların tamamlanmasının ardından, FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 sonunda 7 takım (1 Afrika, 2 Amerika, 1 Asya, 2 Avrupa, 1 Okyanusya kıtalarındaki en iyi dereceyi alan takımlar) ile ev sahibi Japonya doğrudan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak. Dünya Kupası sıralamasındaki diğer en iyi 16 takım da FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda yer alacak.

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları 2020 yılında, her biri 6 takımdan oluşan 4 turnuvada toplam 24 takımın katılımı ile gerçekleşecek ve turnuvaları lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020'ye katılım hakkı kazanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA