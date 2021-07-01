12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
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12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde

12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi, 2 Temmuz Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.

Salon: Victoria Memorial

Hakemler: Antonio Conde xx (İspanya), Steven Anderson xx (ABD), Boris Krejic xx (Slovenya)

Türkiye: Furkan Korkmaz xxx 20, Cedi Osman xxx 11, Ersan İlyasova xxx 12, Ömer Faruk Yurtseven xx 5, Buğrahan Tuncer xx 8, Sertaç Şanlı xx 8, Melih Mahmutoğlu xxx 13, Alperen Şengün xx 7, Doğuş Özdemiroğlu x 2, Şehmus Hazer x 1, Metecan Birsen x,

Çekya: Satoransky xxx 15, Vesely xx 13, Auda xx 10, Balvin xx 9, Palyza xx 6, Bohacik x 5, Peterka x 5, Schilb x 4, Sehnal x 3, Vyoral x Samoura,

1. Periyot: 17-14 (Türkiye lehine)

Devre: 45-38 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 63-54 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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