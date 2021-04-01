12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri maç takvimi açıklandı
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12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri maç takvimi açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri maç takvimi açıklandı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Uruguay ve Çekya ile oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Uruguay ve Çekya ile oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu. 12 Dev Adam 30 Haziran'da Uruguay, 1 Temmuz'da da Çekya ile karşılaşacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile karşılaşacak.

Elemelerin gerçekleşeceği her ülkede, üçer takımdan oluşan iki grup yer alacak. Bu iki grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

12 Dev Adam'ın maç programı şöyle:

30 Haziran Çarşamba

05.35 TÜRKİYE - Uruguay

1 Temmuz Perşembe

05.35 TÜRKİYE - Çekya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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