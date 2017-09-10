12 Dev Adam Eurobasket'te Üzdü, Gitti!
A Milli Basketbol Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sinan Erdem'de İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Basketbol Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sinan Erdem'de İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İspanya bench'i önündeki reklam panosu devrildi
Maçın son çeyreğinde bitime 5.14 kala Rubio'nun üçlüğü ile İspanya skoru 59-50'ye getirdi. Bu basket sonrası İspanya bench'i önündeki reklam panosu şiddetli biçimde devrildi. İspanya bench'i ve Erkan Veyseloğlu o bölgeye gidip panoyu kaldırdı. Görevlilerin müdahalesi ile pano sabitlendi ve maç kaldığı yerden devam etti.
9 bin 934 biletli seyirci
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki İspanya-Türkiye karşılaşmasını 9 bin 934 biletli taraftar izledi. Buna rağmen tribünlerin neredeyse bütününün dolduğu gözlendi.
Negredo da maçta
Beşiktaş'ın futbol takımında forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo da, mücadeleyi izleyenler arasındaydı.
Sarıca çılgına döndü
Üçüncü çeyreğin ortalarında hakemlerin skandal kararları sonrası 12 Dev Adam'ın başantrenörü Ufuk Sarıca kenarda çılgına döndü. Sarıca, kendisine çalınan yöntem faul sonrası hakemlerle uzun süre sözlü diyalog yaşadı. Tribünler de maçın hakemlerine, "FIBA mafya!" tezahüratıyla reaksiyon gösterdi.
12 Dev Adam'a destek
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, önemli yarışmada Türk basketbolseverler yalnız bırakmadı.
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu.
Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla A Milli Basketbol Takımı'na coşkulu bir biçimde destek verdi.
Bakan Osman Aşkın bak da takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, yarışmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.