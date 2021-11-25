12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemelerine mağlubiyetle başladı

SALON: Minsk Spor Sarayı

HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Michal Proc, Marek Kukelcik

Maça iyi başlayan taraf, Türkiye oldu. Milliler, Samet Geyik'in 5, Şehmus Hazer'in de 4 sayıyla rakibine üstünlük kurdu. Belarus, hücumda Salash'ın bireysel performansıyla periyodun bitmesine 5 dakikada kala 11-10 öne geçti. Kalan dakikalarda üst üste hücumlardan boş dönen Milliler, savunmada da rakibini durduramayınca ilk periyot Belarus'un 3 sayılık üstünlüğüyle sona erdi: 20-17.

Son periyodun ilk 4 dakikasında rakibine sadece 5 sayı şansı veren Milliler, Berk Uğurlu'nun turnikesiyle farkı 2 sayıya düşürdü: 66-64. Türkiye'nin üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından maçın bitmesine 3.36 kala Mikulski'nin basket faulüyle fark tekrardan çift hanelere çıktı: 75-64. Kalan dakikalarda Türkiye'ye kolay sayı izni vermeyen Belarus, karşılaşmadan 84-70'lik skorla galip ayrıldı.