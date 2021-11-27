"12 Dev Adam" Büyük Britanya ile 6. randevuda - Haberler Spor
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"12 Dev Adam" Büyük Britanya ile 6. randevuda

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın konuk edeceği Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın konuk edeceği Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak.

Elemelere Belarus yenilgisiyle başlayan milliler, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Bu müsabaka iki takım arasındaki 6. maç olacak.

İlk kez 28 Ağustos 2008'de Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaşan iki takım, sonrasında da 4 müsabakada mücadele etti. Söz konusu karşılaşmaların tamamını ay-yıldızlılar kazandı.

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 Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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