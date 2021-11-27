"12 Dev Adam" Büyük Britanya ile 6. randevuda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın konuk edeceği Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak.

Elemelere Belarus yenilgisiyle başlayan milliler, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Bu müsabaka iki takım arasındaki 6. maç olacak.

İlk kez 28 Ağustos 2008'de Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaşan iki takım, sonrasında da 4 müsabakada mücadele etti. Söz konusu karşılaşmaların tamamını ay-yıldızlılar kazandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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