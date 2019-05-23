Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teknolojide yerli ve milli çözümlerin önemini vurgulayarak, "Hem içerik hem de yazılım ve donanım olarak yerli ürünlere yönelmek ve geri dönülemeyecek şekilde başkalarının etkisinde kalmamızın önüne geçecek tedbirler almak durumundayız. Bunun için de milli teknoloji dediğimiz hamlenin hayata geçirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Demir, ATO Congresium'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, otonom sistemlerin artan önemine işaret ederek, gelecekte meclis toplantısının ana gündem maddesinin otonom sistemler olabileceğini söyledi.

İnsanlığı bekleyen en önemli ve çalışma hayatı açısından en etkili konunun otonom teknolojilerin hızla yayılması ve dijital çağda bunların birbirleriyle etkileşimi olacağını dile getiren Demir, çalışma hayatında politikaların belirlenmesinde bu konudaki trendlerin önemli rol oynayacağını ifade etti. Demir, böyle bir ortamda bazı işler yok olurken yeni yeni iş alanlarının ortaya çıkacağını vurguladı.

İsmail Demir, yeni teknolojilerde treni kaçıran ülkelerin teknolojide bir sonraki adımı atmalarının, inovatif bir dünyaya girmelerinin kolay olmayacağını kaydetti.

Gençlerle buluşma noktasının da yine dijital dünya olacağına işaret eden Demir, Başkanlık olarak bu amaçla bir anlamda kariyer portalı olarak da işlev gören Vizyoner Genç Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Savunma sanayisinin bugün teknolojinin lokomotifi konumunda olduğuna işaret eden Demir, bu durumun devam edip etmeyeceği, enerji ve sağlık alanındaki bazı faaliyetlerin daha öncelikli olup olmayacağı konularının da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Demir, teknolojide dışa bağımlılığın önüne geçilmesine yönelik olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşen dünyada bir dizi yabancı ürüne, yazılım, donanım ya da bir takım ortamlara bağımlı bir toplumu geri dönüştürmek çok çok zor olabilir. Onun için bugünden hem içerik hem de yazılım ve donanım olarak yerli ürünlere yönelmek ve geri dönülemeyecek şekilde başkalarının etkisinde kalmamızın önüne geçecek tedbirler almak durumundayız. Bunun için de milli teknoloji dediğimiz hamlenin hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

Kaynak: AA