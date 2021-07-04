"12 bin metreküp müsilaj topladık"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ve temizleme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ve temizleme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Marmara Denizi'nde 24 saat esasına göre müsilaj çalışması yaptıklarılarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

İHA'LARLA UYDU TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ANINDA MÜDAHALE EDİP, TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ. MÜSİLAJ KONUSUNDA DA BUGÜN İTİBARİYLE 565 BÖLGEDE TOPLAM 12 BİN METREKÜP MÜSİLAJ TOPLADIK. AYRICA 7 İLDE 8 BİN 118 DENETİM YAPTIK. BU DENETİMLER NETİCESİNDE 112 TESİSE 14.8 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK. KORUNAN ALAN İLAN EDECEĞİMİZ MARMARA DENİZİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BİLİMSEL ÇALIŞMALARI BU AYIN SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ.

Deprem tehlikesi konusuna da değinen Bakan Kurum, İstanbul'da 300 bin konutun acilen dönüşmesi gerektiğini belirtti.

ÜLKEMİZİN YÜZDE 66'SI DEPREM RİSKLİ ALANLARDA. NÜFUSUMUZUN YÜZDE 71'İ BU DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELERDE OTURUYOR. SON BİR ASIRDA BÜYÜKLÜĞÜ 6 VE ÜZERİ OLAN 57 DEPREM YAŞADIK. NE YAZIK Kİ, 100 YILDA 80 BİN VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 1.2 MİLYON BİNA, 5.9 MİLYON KONUT BULUNUYOR. RİSKLİ 1.5 MİLYON KONUTUN 300 BİNİNİN ACİLEN DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR."

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde 16,5 milyar lira kaynak kullanıldığını açıkladı.

HER YIL 300 BİN KONUT OLMAK ÜZERE ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN 1.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ 5 YIL İÇİNDE BİTİRECEĞİZ. 81 İLDE 973 İLÇEMİZDE AFETLERE KARŞI RİSK TAŞIYAN TÜM BİNALARIMIZI KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALARAK YENİLİYORUZ. BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 500 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK. BU KONUTLARA 16.5 MİLYAR LİRA KAYNAK KULLANDIK.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı