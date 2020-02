12 bin firma içinde en güvenlisi 'Saygı' oldu

20.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:56

Eskişehir'de kadın giyim üzerine faaliyet gösteren 'Saygı Giyim' bir alışveriş portalında yapılan oylama sonucunda 12 bin firmanın önüne geçerek, Türkiye genelinde 'En iyi müşteri deneyimi' ödülünü almaya hak kazandı.



Türkiye genelinde online satış yapan bir mağaza tarafından başlatılan oylama sonrasında 12 bin firmanın önüne geçen Saygı Giyim 'En iyi müşteri deneyimi' ödülüne layık görüldü. Mağazaya güvenerek alışveriş yapan müşterilerin oyları ile birinciliği elde mağaza internet üzerinden satışta öncelikle güvene önem veriyor.



Aldıkları ödül hakkında konuşan Saygı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Saygı, internet alışverişinde önceliğin güven olduğunu söyledi.



"İnsanlar internetten alışveriş yaparken güvenmesi lazım"



Yarım asırlık babadan oğluna geçen bir şirket olduklarını belirten, Saygı, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Perakende sektöründen başlayarak, internet ile birlikte bu iş üzerinde çalışıyoruz. Eskişehir'de 4 tane perakende mağazamızla beraber internet sektöründe dünyanın her tarafına mağaza açmış bulunmaktayız. Burada ki ilk önceliğimiz öncelikle internet yoluyla alışveriş yapan insanlarımız öncelikle güvene dikkat ederler. Günlük sevkiyatlarımız aynı gün içerisinde yola çıkıyor. Her zaman ilk önceliğimiz müşteri memnuniyeti, kalite ve düzgün hizmet olmuştur. Aldığımız bu ödül tüketicilerimizin, bizi taçlandırdığı bir ödül oldu. Bir güven ödülü oldu. Trendyol tarafından yapılan oylamada 12 bin firma içerisinde 'En iyi müşteri deneyimi' ödülünü almış bulunmaktayız. Bunun içinde oy veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, dünya bazında çok daha iyi bir yere gelmek. Öncelikle halkımıza daha iyi hizmet, daha iyi kalite daha uygun fiyat her zaman bunun arayışı içerisindeyiz. İnsanlar bir şey alırken boş yere para ödememesi lazım. Güvenmesi lazım. Bizde bunun alt yapısını oluşturmuş bulunmaktayız. Bunun içinde devamlı çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA