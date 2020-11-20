Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor
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Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor

20.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:28
Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesi ile, çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçerek, eğitime yönlendirilmesi sağlayacak.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesi ile, çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçerek, eğitime yönlendirilmesi sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; proje, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişimlerden biri olma özelliği taşıyor. 16 ilde 12 bin çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilecek. Proje sayesinde çalışan çocuklara, ailelere, işverenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, muhtarlara ve tarım aracılarına ulaşılacak. Çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçilerek, eğitime yönlendirilmesi sağlanacak. 

PROJE 40 AY SÜRECEK29,7 milyon Euro'luk bütçeye sahip olan proje yaklaşık 40 ay sürecek. Proje, mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanacak. Mevsimlik tarımda çalışan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de destek verilecek. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesi sağlanacak. İlgili tüm taraflarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde, mevsimlik tarımda çalışan aileler ve çocuklarına yönelik ulaşımdan barınmaya eğitimden sağlığa kadar yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına hizmetler sunulacak. 

TAKİP SİSTEMİ İLE BİLGİLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Proje ile birlikte kurulacak olan Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sitemi ile birlikte bilgiler tek çatı altında toplanacak. Çalışma yaşamına girmesi önlenen çocukların okula devam ve başarılarının takip edilmesi ile mevsimlik tarım işinde çalışan aileler ve çocuklarının mevcut durumuna ve kamu hizmetlerine erişimlerine dair bilgiler tek bir sistemde toplanacak. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi ve Avrupa Birliği işbirliğinde yürütülecek olan proje kapsamında, çocuk işçiliği ile mücadele alanının ilgili kurum ve kuruluşları olan Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR ve çeşitli STK'lar ile de yakın koordinasyon halinde çalışılacak.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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