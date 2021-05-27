12. BİLGİ Yeni Müzik Festivali ayağı Tara Rodgers ile devam ediyor
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12. BİLGİ Yeni Müzik Festivali ayağı Tara Rodgers ile devam ediyor

12. BİLGİ Yeni Müzik Festivali ayağı Tara Rodgers ile devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen BİLGİ Yeni Müzik Festivali'nin 12. edisyonu, 27-28 Mayıs'ta besteci, yapımcı ve ses tarihçisi Tara Rodgers (Analog Tara) ile devam ediyor.

İlk gün online seminer verecek olan Tara Rodgers, ikinci günde yeni eserlerini sunacağı bir online konser gerçekleştirilecek. 27 Mayıs saat 18:00'de Rodgers, "Sesin Temelleri ve Karmaşıklık: Elektronik Müzik Besteciliğinde Örnek Olaylar" başlıklı online seminer verecek. 28 Mayıs günü saat 19:00'de düzenlenecek online konserde Rodgers, "analog synth" ve "drum machine" kullanarak ürettiği yeni bestelerini müzikseverlerle paylaşacak.

Elektronik müzik üzerine konferans veriyor

Tara Rogers (Analog Tara) multi-enstrümantalist bir kişilik olarak öne çıkıyor. Feminist elektronik müzik söyleminde güçlü ve öne çıkan bir ses olarak, ses ve müzik teknolojilerinin kültürel tarihi hakkında yazıları bulunan Rodgers'ın faaliyetleri arasında caz piyano performansı, tekno ve elektronik dans müziği prodüksiyonu, elektroakustik kompozisyon, üretken ses enstalasyonları ve SuperCollider ile yapılan bilgisayar müziği yer alıyor. Elektronik müzik alanındaki kadınların çalışmalarını belgelemek ve müzik prodüksiyon kaynakları sağlamak için 2000 yılında PinkNoises.com web sitesini kuran Rodgers, elektronik müzik yapan ve icra eden kadınlara adanmış ilk çevrimiçi topluluklardan birini hayata geçirdi. Kadın elektronik müzisyenleri, bestecileri, prodüktörleri ve DJ'leri öne çıkaran röportajlardan oluşan ve toplumsal cinsiyet ve elektronik üzerine eleştirel bir giriş sunan "Pembe Gürültüler: Elektronik Müzik ve Ses Üzerine Kadınlar" (2010) adlı ufuk açıcı kitabın yazarı Rodgers, 2011'de UMD'de Kadın Çalışmaları Multimedya Stüdyosu'nu kurdu ve 2013'te Dartmouth College'da öğretim üyesi olarak ders verdi. Sentezlenmiş ses tarihi üzerine makaleler yayınladı ve dersler verdi. Elektronik müzik tarihi ve pratiği konularında atölye çalışmaları ve konferanslar veriyor. Eserleri tüm dünyada sunulmakta ve yayınlanmaktadır.

Kaynak: Bültenler

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