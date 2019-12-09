12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı
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12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan ceza evi firarisi polisin çalışması sonucu yakalandı.

09.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:56
12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

'te 12 ayrı suçtan aranan ceza evi firarisi polisin çalışması sonucu yakalandı.


İl 'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan bir kişinin sürücü belgesinin İ.H.K. adına düzenlenmiş sahte belge olduğu anlaşıldı. Bu sırada polisten kaçan şüpheli, ekiplerin başarılı çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şüphelinin yapılan parmak izi tespitinde 12 ayrı dosyadan aranan ve ceza evi firarisi olan N.Ç., olduğu belirlendi. Şüpheli N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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