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12 ayrı işyeri hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 ayrı işyeri hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'deki 12 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki 12 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir'de meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelisi şahsın Samet Eren A. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Samet Eren A., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşya bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ayrıca, İstanbul, Hatay, Sakarya, Tokat, Balıkesir, Tokat, Konya ile Samsun'da da çok sayıda hırsızlık olayı ile ilgili hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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