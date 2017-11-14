12 Astsubay Tutuklandı

Amasya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 astsubaydan 12'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Amasya, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Ordu ve Samsun'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 muvazzaf astsubaydan 51'i gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 26 astsubay savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Astsubaylardan 12'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltında bulunan diğer 25 astsubayın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



(Murat Çelik /İHA)