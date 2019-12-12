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12 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ23.00 UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansı kalmayan 3 puanlı Beşiktaş, K Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 10 puanla ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

12.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:30
12 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

23.00 UEFA Ligi'nde tur şansı kalmayan 3 puanlı , K Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 10 puanla ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

23.00 Grubun diğer maçında ise 11 puanla liderlik koltuğunda oturan takımı Sporting Braga, 4 puanla üçüncülükteki Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak.TRABZONSPOR20.55 C Grubu'nda oynadığı 5 müsabakada topladığı 1 puan sonucu UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, son maçında 10 puanlı lider Basel ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek.20.55 Grupta 9 puanla üçüncü sıradaki İspanya ekibi Getafe ise averajla ikinci sırada yer alan Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacak.BAŞAKŞEHİR23.00 UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla tur ümidini son maça taşıyan Başakşehir, J Grubu'nda 8 puanla liderlikte bulunan Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda mücadele edecek.23.00 Grupta 8 puan ve averajla lideri takip eden İtalyan ekibi Roma ise 4 puanla sonuncu durumdaki Avusturya takımı Wolfsberger'i ağırlayacak.FENERBAHÇEDemir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.GÖZTEPE10.30 Kiğılı firması ile İzmir ekibi arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.PFDK - TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.BASKETBOLTHY Euroleague20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu EfesVOLEYBOLAXA Sigorta Kupa Voley kadınlar16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Karayolları19.00 Aydın B.Şehir Bld. - PTTCEV Erkekler Challenge Kupası21.00 Luboteni - TotoCEV Şampiyonlar Ligi22.30 Trentino Itas - Fenerbahçe HDI Sigorta11.00 2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi yapılacak.UEFA AVRUPA LİGİ20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda) (Orkun Kökçü)23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa) (Yunus Mallı)23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)


Kaynak: DHA
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